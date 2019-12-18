Парламент сайлови натижалари эълон қилинди

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Олий Мажлиси Қонунчилик палатасига ўтказилган сайловлар натижаси эълон қилинди.

Марказий сайлов комиссияси раиси Мирзо Улуғбек Абдусаломовнинг маълум қилишича, парламент сайлови ўтказилган 150та сайлов округидан 128тасидан депутатлар сайланган.

Шулардан:
Ўзбекистон Либерал демократик партияси – 43 нафар
«Миллий тикланиш» демократик партияси – 35 нафар
«Адолат» социал-демократик партияси – 21 нафар
Халқ демократик партияси – 18 нафар
Экологик партия – 11 нафар

МСК раисининг аниқлик киритишича, хориждаги сайловчиларни ҳам ҳисобга олганда умумий давомат 67,8 фоизни ташкил этган.

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