Замонавий журналист халқ дардини, муаммосини кўтаради, керак бўлса ечимини кўрсатиб беради

Президентимизнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасини йил воқеаси деб атасак бўлади. Сабаби, ҳар йили Мурожаатномани бутун халқимиз кутади, керак бўлса ҳар бир фуқаро, ёш мурожаатномага қараб шахсий йиллик режаларини тузади. Шахсан ўзим ҳам 2020 йилга мурожаатномадан сўнг режаларимни, вазифаларимни белгилаб олдим.

Президентимиз «Ўзбекистонни ривожланган мамлакатга айлантиришни мақсад қилиб қўйган эканмиз, бунга илм-маърифат ва инновация билан эриша оламиз»-, деб алоҳида қайд этдилар.

Замонавий билимларни ўзлаштириш узлуксиз ҳаётий эҳтиёжга айланиши кераклигини таькидладилар. Шунингдек, 2020 йилда биз Қорақалпоқ ёшлари учун ката янгилик Нукусда IT park қурилишини атаб ўтдилар. Биламизки, дунёнинг ривожланган мамлакатлари ҳисобланган Япония, Корея сингари давлатлари интеллектуал бойлиги орқали иқтисодиёти ҳам кучли. Юртимизда мана шундай IT parkларда ёшлар ўзларининг инновацион ғояларини, техник ишланмаларини амалга ошира олади. Интеллектуал салоҳиятини амалиётда қўлланади. Қорақалпоғистонда иш бошлайдиган IT паркда тез орада янги робототехникаларини пайдо этадиган дастурчилар пайдо бўлади деб ишонамиз.

Шунингдек, Президентимиз ушбу Мурожаатномада Оммавий ахборат воситалариларига алоҳида эътибор қаратди. Ўтган 3 йил мобайнида Ўзбекистонда сўз эркинлигини таъминлаш, оммавий ахборот воситаларини ҳар томонлама ривожлантириш, журналист ва блогерларнинг эркин фаолият юритиши ва ижод қилишлари учун ҳуқуқий асослар ва кенг имкониятлар яратилганлигини ва бундан кейин ҳам «Тўртинчи ҳокимият» вакилларининг эркин ва ҳолис фаолият юритишлари, республикамизда амалга оширилаётган жадал ислоҳотларни халқимиз ва халқаро ҳамжамияти учун очиқ-ойдин ёритишлари учун барча шарт-шароитлар яратилишини таькидладилар.

«Жойлардаги муаммо ва камчиликларни рўий-рост очиб бериш, уларни ҳаққоний ёритишларида мен профессионал журналистларни ҳамиша ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга тайёрман»,-деди Президент.

Мен ёш журналист сифатида атаб ўтишим мумкинки, бугунги замон билимли замонавий дунё қарашга эга, ўз материалларини фактлар билан далиллаб бера оладиган ҳуқуқий саводга эга журналистларни талаб қилмоқда. Демак, профессионал журналистлар халқ дардини, муаммосини кўтаради, керак бўлса, ечимини кўрсатиб беради. Журналист, блогерлар таҳлил ва аниқлик билан ўткир сўзи орқали жамият парованлигига ўз ҳиссаларини қўшади деб ўйлайман.

Ёш журналист сифатида шахсан давлатимиз раҳбаринининг журналистларни қуллаб-қувватлашларидан ўзимга куч, илҳом ва вазифалар олдим.



Хурлиман Нуржанова,

Қорақалпоғистон Республикаси Адлия вазирлиги ходими,

Ўзбекистон белгиси кукрак нишони эгаси,

Манба "karakalpakstan.uz"