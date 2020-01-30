Қорақалпоқ давлат университети проректори ўзгарди
Қорақалпоқ давлат университети проректори ўзгарди
Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг Ўқув ишлари бўйича проректори Дуйсенбаев Олимжон Исмаилович бўлди. Бунга қадар Олимжон Дуйсенбаев университетнинг Ёшлар билан ишлаш бўйича проректори лавозимида фаолият олиб бораётган эди.
Эслатиб ўтамиз, аввал ҚҚДУ Ўқув ишлари бўйича проректори лавозимида ишлаган Ибрагимов Мухтар Мамутович Олий Мажлис Қонунчилик палатаси депутати ҳисобланади.
Манба: @saidahmadov_blogi